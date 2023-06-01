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|НЕБОСВОД, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 208, офис 43
|nebosvod38@mail.ru
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Натяжные потолки в Иркутске от компании Небосвод!
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- Натяжные потолки от компании Небосвод - это современные экологически безопасные материалы для натяжных потолков!
- Все материалы имеют санитарно-эпидемиологические сертификаты, и абсолютно безвредны!
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Большое разнообразие натяжных потолков:
Натяжные потолки в Иркутске: колоссальный выбор вариантов
Компания «Небосвод» является узкопрофильной организацией, специализирующейся на изготовлении натяжных потолков любого уровня сложности и дизайна. Теперь каждый желающий сможет воплотить в реальность уникальный замысел. Натяжные потолки – всегда современно, стильно, можно и актуально. Кроме того, в качестве неоценимых преимуществ такой технологии можно выделить следующие достоинства.
Во-первых, натяжные потолки имеют неограниченные возможности в дизайне, выборе используемых материалов, расцветок и креативных идей. Компания «Небосвод» предлагает широкий выбор вариантов покрытий: матовое, сатиновое, глянцевое, тканевое, арт-печать, парящее, двухуровневое, резное и даже потрясающий эффект звездного неба. Потолки, выполненные с помощью такой современной и простой технологии, идеально вписываются в интерьер любого помещения: жилой комнаты, офиса, ресторана, торгового центра, магазина, ванной комнаты и пр., выбор неограничен.
Во-вторых, такие потолки просты в монтаже и легкостью в уходе. При выполнении работ не требуются подготовительные мероприятия по подготовке поверхности. Кроме того, после установки натяжных потолков отсутствует строительный мусор, пыль и грязь.
В-третьих, отличная функциональность – еще один козырь натяжных потолков. С их помощью можно визуально увеличить пространство помещения, обыграть его в различных цветовых решениях и декорациях, создать уникальный и неповторимый свет. Вдобавок, под потолком можно удобно расположить технические коммуникации, провода и пр.
И, наконец, цена на натяжные потолки от компании «Небосвод» отличается справедливостью и демократичностью. Такие дизайнерские решения способны в течение длительного периода, более 30 лет, радовать своими безупречными характеристиками
Натяжные потолки: претворяем в жизнь любые креативные задумки и фантазии!
Натяжные потолки не так давно появились на рынке строительных услуг. Однако, благодаря их колоссальным и неоценимым преимуществам, с каждым годом спрос на них растет в геометрической прогрессии. Такая популярность обоснована, ведь технология изготовления таких потолках не только проста, но и отличается широкими возможностями. Специализированная компания «Небосвод» в Иркутске имеет огромный опыт работ по созданию уникальных, технически сложных и оригинальных проектов по созданию натяжных потолков. Квалифицированные и практикующие специалисты, при выполнении работ используют исключительно качественные, надежные, экологически безопасные и проверенные материалы, а также учитывают особенности и знают тонкости, нюансы каждого покрытия: будь то сатиновое, матовое, глянцевое, тканевое, парящее и пр. Натяжные потолки в Иркутске от компании «Небосвод» - это всегда полное совпадение интересов заказчика и готового результата! Мы готовы воплотить в реальность любую идею и задумку. Не бойтесь фантазировать, ведь профессиональные специалисты гарантируют безупречный результат!
Натяжные потолки: совершенство вашего интерьера
Наша компания предлагает полный комплекс услуг по проектированию, изготовлению и установке натяжных потолков в Иркутске. Высокая квалификация специалистов, передовое оснащение, богатый выбор материалов и конструкционных решений, обширное портфолио готовых работ. Дополните свой интерьер натяжным потолком от компании «Небосвод» – совершенством сочетания стиля, надежности и функциональности.
Выгодное предложение
Мы специализируемся на изготовлении натяжных потолков и закупаем материалы и комплектующие оптом непосредственно у изготовителей. Поэтому только у нас вы можете заказать натяжные потолки по самой низкой цене. При этом вам совершенно не придется заниматься закупкой – мы выполним оформление потолка под ключ с инсталляцией освещения и другого необходимого оборудования (датчики системы сигнализации, веб-камеры, медиа-устройства и т.п.).
Чтобы воспользоваться нашим сервисом, просто оформите заказ на потолок онлайн – дальше все будет происходить следующим образом:
1. Наш менеджер свяжется с вами для согласования удобного времени визита дизайнера-замерщика. Наш специалист выполнит все замеры, обследует особенности помещения, ознакомится с вашими пожеланиями и предпочтениями и предложит эскиз проекта с учетом всех этих факторов.
2. После утверждения вами проекта выполняется расчет стоимости с учетом всех материалов и комплектующих, работ по изготовлению и монтажу. Мы с вами заключаем договор на выполнение работ с указанием сроков (от 2 дней до недели, в зависимости от сложности проекта).
3. На нашей производственной базе выполняется подготовительный этап – раскрой и нарезка всех материалов потолка, каркаса, коммуникаций. Все упаковывается таким образом, чтобы на месте быстро и чисто выполнить монтаж в минимальные сроки.
4. Бригада профессионалов выезжает к вам в оговоренное время и производит все действия в соответствии с договором.
5. Вы принимаете работу.
Мы устанавливаем натяжные потолки как на завершающем этапе отделочных работ, так и в действующем интерьере. Имеющийся опыт и высокотехнологичное оснащение позволяют сделать все быстро и аккуратно, без повреждения отделки и загрязнения помещения. При этом эстетика потолка будет сохраняться весь период эксплуатации – пока вы не захотите поменять его.
Тонкости выбора материала
На нашем складе всегда богатый выбор материалов для реализации проектов любой сложности. Вы можете заказать натяжной потолок любого цвета и фактуры, и мы установим его вам в кратчайшие сроки. Цена натяжных потолков зависит от площади помещения (расход материалов), особенностей несущих конструкций (крепление каркаса к стеклянной поверхности несколько сложнее, чем к кирпичной) и объема подготовительных и монтажных работ.
Сами материалы отличаются преимущественно по внешнему виду и функционалу, а не по стоимости:
1. Тканевые потолки. Это преимущественно пастельная цветовая гамма и непередаваемый уют текстильной поверхности. Материал воздухопроницаем, поэтому применяется в основном в спальне, детской комнате, гостиной.
2. Матовые ПВХ пленки. Могут быть любого оттенка по RAL. Применяются как отдельно, так и в комбинации с другими материалами и технологиями (например, под фотопринт). Надежно изолируют потолочное пространство и скрывают коммуникации.
3. Сатиновые ПВХ пленки. По функционалу сходны с матовыми, но эстетически придают потолку мягкий мерцающий блеск. Применяются в любом помещении, включая ванную комнату, прихожую или кухню.
4. Глянцевые ПВХ пленки. Кроме надежности и долговечности, обладают выраженным отражающим эффектом. Поэтому в любой цветовой гамме способны визуально расширить пространство и наполнить его светом.
Весь материал экологически безопасен, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам для жилых помещений, имеет нулевую токсичность даже при нагревании. Пленки ПВХ применяют в ванных и на кухнях, так как даже в случае затопления потолок легко восстанавливается – наш мастер приедет, сольет воду и восстановит целостность конструкции.
Какие потолки лучше?
Наши дизайнеры и мастера готовы создать и реализовать для вас проект любой сложности. Но всегда есть ограничения, накладываемые архитектурными особенностями помещения.
Конструкционно все натяжные потолки подразделяются на такие группы:
1. Одно полотно. Фиксируется на каркасе по периметру помещения. При этом осветительный прибор, как правило, один по центру (традиционное оформление). Может быть гладким (однотонным), комбинированным (несколько полотен соединяются в процессе изготовления), с фотопринтом или инсталляцией светодиодов («звездное небо»).
2. Два полотна одно над другим. В нижнем выполняется перфорация, в результате получается очень красивый декорирующий эффект. При скрытом расположении светильников создается эффект свечения поверхности.
3. Парящий потолок. Каркас фиксируется на вертикальных штангах – создается иллюзия, что потолок парит в воздухе, не прикрепленный к стенам. Отличный вариант для помещений с очень высоким перекрытием, студий, мансард.
4. Многоуровневый потолок. Также устанавливается в помещениях с высоким перекрытием. Выполняется монтаж каркасов на нескольких уровнях (2 и более), зонирующее освещение, скрытая проводка коммуникаций. Не рекомендуется для тесных помещений, так как создает давящий эффект. В то же время в просторном зале обеспечивает зонирование пространства и уютный комфорт.
Вы можете заказать изготовление любого натяжного потолка онлайн или позвонив по указанному контактному телефону. Наш специалист обязательно предупредит вас о всех преимуществах и недостатках выбранной вами конструкции и постарается максимально адаптировать его под общий стиль оформления интерьера.
Закажите свой натяжной потолок в Иркутске от «Небосвода» прямо сейчас, чтобы мы могли изготовить и установить его для вас в ближайшее время. Добавьте комфорта и совершенства интерьеру своего дома!
Почему Вам следует заказать натяжные потолки именно у нас:
- Только натяжные потолки - узкая специализация и безупречное качество!
- В отличие от других строительных фирм, компания «Небосвод» занимается исключительно монтажом натяжных потолков. Мы выбрали одно направление во внутренней отделке помещений, но достигли в нем совершенства. Это главное преимущество, но есть еще несколько:
- Любые творческие замыслы претворим в жизнь. Опишите свое видение, а мы его визуализируем, чтобы потом не было разочарований;
- Знаем все об особенностях, отличиях резного потолка от парящего, глянцевого от сатинового и матового. Посоветуем правильный выбор для ванной, прихожей или гостиной;
- Поможем здорово сэкономить. Цены рассчитаны на обычных людей, а не на олигархов. Материалы закупаем оптом или с хорошей скидкой;
- Предоставим портфолио работ с адресами, куда можно приехать, потрогать и убедиться - сделано классно.
- Натяжные потолки - это самый чистый вид отделочный работ, длящихся всего 1 день. Результат впечатляет!
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