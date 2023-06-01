



Натяжные потолки в Иркутске: колоссальный выбор вариантов

Компания «Небосвод» является узкопрофильной организацией, специализирующейся на изготовлении натяжных потолков любого уровня сложности и дизайна. Теперь каждый желающий сможет воплотить в реальность уникальный замысел. Натяжные потолки – всегда современно, стильно, можно и актуально. Кроме того, в качестве неоценимых преимуществ такой технологии можно выделить следующие достоинства.

Во-первых , натяжные потолки имеют неограниченные возможности в дизайне, выборе используемых материалов, расцветок и креативных идей. Компания «Небосвод» предлагает широкий выбор вариантов покрытий: матовое, сатиновое, глянцевое, тканевое, арт-печать, парящее, двухуровневое, резное и даже потрясающий эффект звездного неба. Потолки, выполненные с помощью такой современной и простой технологии, идеально вписываются в интерьер любого помещения: жилой комнаты, офиса, ресторана, торгового центра, магазина, ванной комнаты и пр., выбор неограничен.

Во-вторых , такие потолки просты в монтаже и легкостью в уходе. При выполнении работ не требуются подготовительные мероприятия по подготовке поверхности. Кроме того, после установки натяжных потолков отсутствует строительный мусор, пыль и грязь.

В-третьих , отличная функциональность – еще один козырь натяжных потолков. С их помощью можно визуально увеличить пространство помещения, обыграть его в различных цветовых решениях и декорациях, создать уникальный и неповторимый свет. Вдобавок, под потолком можно удобно расположить технические коммуникации, провода и пр.

И, наконец , цена на натяжные потолки от компании «Небосвод» отличается справедливостью и демократичностью. Такие дизайнерские решения способны в течение длительного периода, более 30 лет, радовать своими безупречными характеристиками





Натяжные потолки: претворяем в жизнь любые креативные задумки и фантазии!





Натяжные потолки не так давно появились на рынке строительных услуг. Однако, благодаря их колоссальным и неоценимым преимуществам, с каждым годом спрос на них растет в геометрической прогрессии. Такая популярность обоснована, ведь технология изготовления таких потолках не только проста, но и отличается широкими возможностями. Специализированная компания «Небосвод» в Иркутске имеет огромный опыт работ по созданию уникальных, технически сложных и оригинальных проектов по созданию натяжных потолков. Квалифицированные и практикующие специалисты, при выполнении работ используют исключительно качественные, надежные, экологически безопасные и проверенные материалы, а также учитывают особенности и знают тонкости, нюансы каждого покрытия: будь то сатиновое, матовое, глянцевое, тканевое, парящее и пр. Натяжные потолки в Иркутске от компании «Небосвод» - это всегда полное совпадение интересов заказчика и готового результата! Мы готовы воплотить в реальность любую идею и задумку. Не бойтесь фантазировать, ведь профессиональные специалисты гарантируют безупречный результат!





Натяжные потолки: совершенство вашего интерьера

Наша компания предлагает полный комплекс услуг по проектированию, изготовлению и установке натяжных потолков в Иркутске . Высокая квалификация специалистов, передовое оснащение, богатый выбор материалов и конструкционных решений, обширное портфолио готовых работ. Дополните свой интерьер натяжным потолком от компании «Небосвод» – совершенством сочетания стиля, надежности и функциональности.

Выгодное предложение

Мы специализируемся на изготовлении натяжных потолков и закупаем материалы и комплектующие оптом непосредственно у изготовителей. Поэтому только у нас вы можете заказать натяжные потолки по самой низкой цене . При этом вам совершенно не придется заниматься закупкой – мы выполним оформление потолка под ключ с инсталляцией освещения и другого необходимого оборудования (датчики системы сигнализации, веб-камеры, медиа-устройства и т.п.).

Чтобы воспользоваться нашим сервисом, просто оформите заказ на потолок онлайн – дальше все будет происходить следующим образом:





1. Наш менеджер свяжется с вами для согласования удобного времени визита дизайнера-замерщика. Наш специалист выполнит все замеры, обследует особенности помещения, ознакомится с вашими пожеланиями и предпочтениями и предложит эскиз проекта с учетом всех этих факторов.

2. После утверждения вами проекта выполняется расчет стоимости с учетом всех материалов и комплектующих, работ по изготовлению и монтажу. Мы с вами заключаем договор на выполнение работ с указанием сроков (от 2 дней до недели, в зависимости от сложности проекта).

3. На нашей производственной базе выполняется подготовительный этап – раскрой и нарезка всех материалов потолка, каркаса, коммуникаций. Все упаковывается таким образом, чтобы на месте быстро и чисто выполнить монтаж в минимальные сроки.

4. Бригада профессионалов выезжает к вам в оговоренное время и производит все действия в соответствии с договором.

5. Вы принимаете работу.





Мы устанавливаем натяжные потолки как на завершающем этапе отделочных работ, так и в действующем интерьере. Имеющийся опыт и высокотехнологичное оснащение позволяют сделать все быстро и аккуратно, без повреждения отделки и загрязнения помещения. При этом эстетика потолка будет сохраняться весь период эксплуатации – пока вы не захотите поменять его.

Тонкости выбора материала

На нашем складе всегда богатый выбор материалов для реализации проектов любой сложности. Вы можете заказать натяжной потолок любого цвета и фактуры, и мы установим его вам в кратчайшие сроки. Цена натяжных потолков зависит от площади помещения (расход материалов), особенностей несущих конструкций (крепление каркаса к стеклянной поверхности несколько сложнее, чем к кирпичной) и объема подготовительных и монтажных работ.

Сами материалы отличаются преимущественно по внешнему виду и функционалу, а не по стоимости:





1. Тканевые потолки. Это преимущественно пастельная цветовая гамма и непередаваемый уют текстильной поверхности. Материал воздухопроницаем, поэтому применяется в основном в спальне, детской комнате, гостиной.

2. Матовые ПВХ пленки. Могут быть любого оттенка по RAL. Применяются как отдельно, так и в комбинации с другими материалами и технологиями (например, под фотопринт). Надежно изолируют потолочное пространство и скрывают коммуникации.

3. Сатиновые ПВХ пленки. По функционалу сходны с матовыми, но эстетически придают потолку мягкий мерцающий блеск. Применяются в любом помещении, включая ванную комнату, прихожую или кухню.

4. Глянцевые ПВХ пленки. Кроме надежности и долговечности, обладают выраженным отражающим эффектом. Поэтому в любой цветовой гамме способны визуально расширить пространство и наполнить его светом.





Весь материал экологически безопасен, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам для жилых помещений, имеет нулевую токсичность даже при нагревании. Пленки ПВХ применяют в ванных и на кухнях, так как даже в случае затопления потолок легко восстанавливается – наш мастер приедет, сольет воду и восстановит целостность конструкции.

Какие потолки лучше?

Наши дизайнеры и мастера готовы создать и реализовать для вас проект любой сложности. Но всегда есть ограничения, накладываемые архитектурными особенностями помещения.

Конструкционно все натяжные потолки подразделяются на такие группы:





1. Одно полотно. Фиксируется на каркасе по периметру помещения. При этом осветительный прибор, как правило, один по центру (традиционное оформление). Может быть гладким (однотонным), комбинированным (несколько полотен соединяются в процессе изготовления), с фотопринтом или инсталляцией светодиодов («звездное небо»).

2. Два полотна одно над другим. В нижнем выполняется перфорация, в результате получается очень красивый декорирующий эффект. При скрытом расположении светильников создается эффект свечения поверхности.

3. Парящий потолок. Каркас фиксируется на вертикальных штангах – создается иллюзия, что потолок парит в воздухе, не прикрепленный к стенам. Отличный вариант для помещений с очень высоким перекрытием, студий, мансард.

4. Многоуровневый потолок. Также устанавливается в помещениях с высоким перекрытием. Выполняется монтаж каркасов на нескольких уровнях (2 и более), зонирующее освещение, скрытая проводка коммуникаций. Не рекомендуется для тесных помещений, так как создает давящий эффект. В то же время в просторном зале обеспечивает зонирование пространства и уютный комфорт.





Вы можете заказать изготовление любого натяжного потолка онлайн или позвонив по указанному контактному телефону. Наш специалист обязательно предупредит вас о всех преимуществах и недостатках выбранной вами конструкции и постарается максимально адаптировать его под общий стиль оформления интерьера.

Закажите свой натяжной потолок в Иркутске от «Небосвода» прямо сейчас, чтобы мы могли изготовить и установить его для вас в ближайшее время. Добавьте комфорта и совершенства интерьеру своего дома!















